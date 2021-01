Grütters: Humboldt Forum ist Katalysator für Debatte

Kulturstaatsministerin Monika Grütters setzt bei der Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte auf die Arbeit im neuen Humboldt Forum. «Ich begrüße es sehr, dass die Kolonialismusdebatte durch das Humboldt Forum richtig Fahrt aufgenommen hat», sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Grütters setzt auf einen offenen Prozess. «Wenn am Ende einer solchen Debatte etwa um die Benin-Bronzen Rückführungen stehen, könnten in den Ausstellungsräumen im Humboldt Forum Leerstellen bleiben, die den Besucherinnen und Besuchern diesen bisher vernachlässigten Teil unserer Geschichte vor Augen führen», sagte sie. «Da die Benin-Bronzen auf viele europäische Staaten verteilt sind, ist es angebracht, dass wir uns in der Benin Dialogue Group auf europäischer Ebene abstimmen.» In der Initiative arbeiten seit 2010 Museen aus Deutschland, Großbritannien, den Niederlanden, Österreich und Schweden mit nigerianischen Partnern und Vertretern des Königshofs von Benin zusammen.