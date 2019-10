Weihnachtsbeleuchtung für den Berliner Kurfürstendamm

Die Berliner CG Gruppe und der Außenwerber Wall AG finanzieren die Beleuchtung zwischen Rathenau- und Wittenbergplatz in diesem Jahr. Wie die Wall AG ankündigte, ist diese Unterstützung jedoch zunächst nur für das Jahr 2019 gesichert. Ob ein anderes Unternehmen oder gar die Händler am Ku'damm selbst die Finanzierung der so beliebten Weihnachtsdekoration im kommenden Jahr übernehmen, ist noch offen.