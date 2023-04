Ritterfest zur Himmelfahrt

Erstmals halten die Ritter in diesem Jahr Einzug in Neukölln und veranstalten auf dem Schloss Britz ein großes Spektakel.

© rastlily - stock.adobe.com

18. Mai 2023

Christi Himmelfahrt bezeichnet im christlichen Glauben die Rückkehr Jesu Christi als Sohn Gottes zu seinem Vater in den Himmel. In vielen Gegenden wird an Christi Himmelfahrt auch der "Vatertag" oder "Herrentag" begangen. mehr