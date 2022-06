Palast-Wochenende im Humboldt Forum

Bei dem Themenwochenende «Hin und weg» dreht sich im Humboldt Forum alles um den ehemaligen Palast der Republik.

Der Palast der Republik in Berlin-Mitte spiegelt sich 1997 in einer großen Wasserlache, links steht der Berliner Dom und im Hintergrund der Fernsehturm.

Besucherinnen und Besucher können sich auf ein vielfältiges Programm mit verschiedenen Mitmachangeboten freuen. Im Schlüterhof werden in Erinnerung an die Bowlingbahn des Palastes zwei Kegelbahnen aufgebaut. Darüber hinaus führt das Kollektiv Chez Company verschiedene Performances vor und sendet sogar eine Live-Radio-Show auf. Am Samstagabend legt DJ Pasi auf.



Besonderes Highlight ist die «Veranstaltung Nichts gelernt? Der Palast der Republik und die Aushandlung von öffentlichen Orten heute», mit Poetry Slammer:innen und Podiumsgästen. Kurator:innenführungen, Souninstallationen, eine Livepainting-Performance, ein Kinderprogramm sowie Filmvorführungen runden das Programm ab.