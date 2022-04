Nach 28 Jahren kehrt das Festival «Tanzplattform Deutschland» zurück zu seinen Wurzeln und findet wieder in Berlin statt.

Ligia Lewis: Still Not Still

Seit 1994 findet das Festival für zeitgenössischen Tanz alle zwei Jahre in wechselnden Städten in ganz Deutschland statt. Seit dem Auftakt 1994 macht die Tanzplattform in diesem Jahr erstmals wieder in Berlin Halt. Veranstalter:in des Festivals 2022 ist das Hau Hebbel am Ufer. Gezeigt werden 13 außergewöhnliche Positionen in verschiedenen Spielstätten - etwa dem Radialsystem V, dem Deutschen Theater und natürlich auf den verschiedenen Bühnen des Hebbel am Ufer.