Festival: Nationale Spiele der Special Olympics

Ein breit gefächertes Kulturprogramm mit Musik, Theater, Kunst und mehr feiert die bunte Vielfalt der Hauptstadt. Mitmachangebote und natürlich sportliche Aktivitäten sind ebenfalls teil des Special Olympics Festivals. Akteure, Institutionen und Programme, die sich mit dem Thema Inklusion befassen, können sich im Rahmen des Festivals präsentieren. Besondere Highlights sind die Eröffnungsfeier am 19. Juni 2022 an der Alten Försterei und die Abschlussfeier am 24. Juni 2022 am Brandenburger Tor Auf dem Festivalgelände rund um den Neptunbrunnen locken eine Kulturbühne mit buntem Programm, ein Workshopzelt, Informations- und Aktionsstände, verschiedene Sportstationen sowie Food Trucks und Street Food Stände.