Special Olympics: Nationale Spiele 2022

Die Special Olympics für Sportler mit geistiger oder mehrfacher Behinderung finden im Juni 2022 in der deutschen Hauptstadt statt. Die Sieger qualifizieren sich für die World Games 2023 in Berlin.

Unter dem Motto "Gemeinsam unschlagbar" werden rund 5.000 Sportlerinnen und Sportler in Berlin um die Goldmedaille kämpfen. Die Nationalen Sommerspiele der Special Olympics finden alle vier Jahre statt. Im Jahr 2022 steht für alle Teilnehmer viel auf dem Spiel: Die besten Athleten können sich für die Special Olympics World Games 2023 qualifizieren, die ebenfalls in Berlin stattfinden werden.

Disziplinen und Austragungsorte der Sommerspiele

Die verschiedenen Wettbewerbe der Nationalen Spiele werden in der ganzen Stadt ausgetragen. Im Olympiapark werden die Athleten in den Disziplinen Fußball, Rollschuhlaufen, Leichtathletik, rhythmische Gymnastik, Handball, Boccia und Reiten antreten. Das Schwimmen findet in der Schwimm- und Sprunghalle des Europasportparks statt. Gleich nebenan, im Velodrom, wird der Kraftdreikampf ausgetragen. Auf der Regattastrecke Grünau werden die Wettkämpfe im Kanufahren und Freiwasserschwimmen ausgetragen. Die Bowling World ist der Austragungsort für den Bowling-Wettbewerb - natürlich. Der BeachMitte wird die Beachvolleyballer empfangen. Die Radsportler treten auf einer der berühmtesten Straßen Berlins an: der Straße des 17. Juni. Das Golfturnier ist das einzige, das nicht in Berlin, sondern in Bad Saarow ausgetragen wird.