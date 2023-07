Special Olympics Festival 2023

Bei den Weltsommerspielen der Special Olympics für Sportlerinnen und Sportler mit geistiger oder mehrfacher Behinderung herrscht Festival-Atmosphäre in der Hauptstadt. Zehn Tage lang versetzt ein vielfältiges Kulturprogramm an verschiedenen Standorten Berlin in einen positiven Ausnahmezustand, in welchem Inklusion, Respekt und nicht zuletzt Spaß auf der Tagesordnung stehen.