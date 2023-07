Die Special Olympics World Games finden an 10 Standorten in Berlin und Brandenburg statt. Auf dem Messegelände werden die meisten Sportarten ausgefochten: Boccia, Tischtennis, Badminton, Kraftdreikampf, Judo, Volleyball, Basketball, rhythmische Sportgymnastik, Turnen und Tennis. Auch im Olympiapark gibt es viel zu sehen: Futsal, Roller Skating, Leichtathletik, Hockey, Handball, Fußball und Reiten. Die Regattastrecke in Grünau wird zum Austragungsort für die Sportarten Kanu, Freiwasserschwimmen, Triathlon und Rudern. Fans von Beachvolleyball begeben sich ins BeachMitte, während auf der Straße des 17. Juni Radrennfahrer:innen gegeneinander antreten. Am Neptunbrunnen, ebenfalls Standort des begleitenden Festivals, findet das Basketball 3x3 statt. Das Schwimmen wird in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark ausgetragen. Der Segelwettbewerb findet am Wannsee statt. Ebenfalls dabei sind die Bowling World an der East Side Gallery (Bowlen) und der Golf Club Bad Saarow (Golf).