Erzählkonzerte auf dem Parkdeck

Auf dem Parkdeck der Deutschen Oper trifft Jazzmusik auf literarische Erzählungen.

Das Jazz-Erzählfestival findet in diesem Jahr zum ersten Mal statt. Das Orchester der Deutschen Oper begleitet an drei Abenden die Lesungen von bekannten Werken. Am Sonntag finden zwei Familienvorstellungen statt, bei welchen Auszüge aus dem Dschungelbuch vorgelesen werden.