United we stream: Livestream aus den Berliner Clubs

Jeden Tag streamt eine andere Größe der Berliner Clublandschaft DJ-Sets, Performances und Live-Musik in die Wohnzimmer der Hauptstadt. Auch Gesprächsrunden und Vorträge sind geplant. Ziel der Aktion «United we stream» ist es, die Veranstalter und Künstler trotz Clubsperre zu unterstützen. Auf der offiziellen Seite von United we stream ist zu diesem Zweck eine Spendenaktion gestartet, welche den notleidenden Clubs und dem Stiftungsfond Zivile Seenotrettung zugute kommt.Inzwischen nehmen auch Clubs außerhalb der Hauptstadt an dem Projekt teil - etwa aus Hamburg, Frankfurt oder sogar Wien.