Route der Revolution

Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls und der stillen Revolution sind an sieben geschichtsträchtigen Orten in Berlin Open-Air-Ausstellungen und Feierlichkeiten geplant.

Mit einer großen Bühnenshow feiern die Berlinerinnen und Berliner gemeinsam mit ihren Gästen den Abend des 9. November am Brandenburger Tor. mehr

Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls und der stillen Revolution erzählen sieben Open-Air-Ausstellungen an geschichtsträchtigen Orten in Berlin von den Ereignissen der besonderen Nacht. mehr

«Deine Vision im Himmel über Berlin»: Im Rahmen der großen Kunstaktion «Visions in Motion» werden zum 30-jährigen Jubiläum des Mauerfalls 30.000 Botschaften über der Straße des 17. Juni schweben. mehr

© Patrick Shearn of Poetic Kinetics

Events, Konzerte und Ausstellungen zu 30 Jahre Mauerfall in Berlin: 2019 feiert Berlin und Deutschland das Jubiläum des Falls der Berliner Mauer im Jahr 1989. mehr

© dpa

Wer in die Hauptstadt kommt, will sie sehen. Doch von der Mauer, die Berlin einst teilte, stehen nur noch Reste. Wo noch echte Mauer steht- und was nur Nachbau ist. mehr