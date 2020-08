Beim «Berlin Mural Fest» entstehen zahlreiche neue Streetart-Kunstwerke in der ganzen Stadt.

«Nackenstrarre garantiert», so stand es auf der Website der Initiatoren des ersten «Berlin Mural Fest» 2018. Und in der Tat haben die Mitglieder des Berlin Art Bang e.V. im Mai Großes in der Hauptstadt geleistet: Über 100 Künstler, darunter etablierte Namen wie die Klebebande oder El Bocho, ließen überall in der Stadt aufwendige Wandbilder, sogenannte «Murals», entstehen und verwandelten so Berlin in eine riesige Open-Air-Galerie. 2019 ging das Fest unter dem Motto «Jetzt geht's wieder bunt» in die zweite Runde.