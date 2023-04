Lange Buchnacht am Mariannenplatz

26. Mai 2018

Mit einem vielseitigen Programm findet im Mai die Lange Buchnacht in der Thomaskirche am Mariannenplatz in Kreuzberg statt.

© Elke Dörfel





19:00 Volker Weidermann: Träumer - als die Dichter die Welt übernahmen

20:30 Christine Bergmann: Mein Enkel, der Jakobsweg und ich

21:30 Peter Wensierski: Berlin – Stadt der Revolte



Der Freundesverein der St. Thomas-Kirche e.V. lädt zum Programm der Langen Buchnacht am Mariannenplatz ein:Im Anschluss: Orgelkonzert

Auf einen Blick Was: Lange Buchnacht 2018

Wann: Samstag, 26. Mai 2018

Wann genau: ab 19 Uhr

Wo: Mariannenplatz in Kreuzberg

Eintritt: frei

Lange Buchnacht am Mariannenplatz Zum Stadtplan

