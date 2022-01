No Pants Subway Ride

Die Teilnehmer der Aktion werden mehrere Stunden lang ohne Hosen mit der U-Bahn durch Berlin fahren. Los geht es um 15 Uhr am S+U Bahnhof Frankfurter Allee, am Food Court des Ring Center 2. Nach der gemeinsamen Fahrt zum Alexanderplatz wird es an der Weltzeituhr ein Gruppenfoto geben. Im Anschluss geht es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die U8 Richtung Hermannstraße. Für den Abend ist eine Abschlussparty im « Radio – The Label Bar » geplant.