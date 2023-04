Berliner Kellnerlauf

Termin noch nicht bekannt

Kellner, Barkeeper, Köche: Sie alle laufen am Samstag um die Wette - beim 10. Berliner Kellnerlauf am Kurfürstendamm. Die Teilnehmer starten in sechs verschiedenen Kategorien, je nach Berufsgruppe.

© dpa

Die 400 Meter lange Laufstrecke führt über den einseitig gesperrten Kurfürstendamm und die Fasanenstraße.

Schnelligkeit, Geschick und Kraft sind gefragt Bei den Läufen zählt nicht nur Schnelligkeit, sondern auch Geschick oder Kraft. Die Teilnehmer müssen während des Rennens etwa Cocktails mixen oder schwere Koffer transportieren. Der Veranstalter des Kellnerlaufs, die Werbegemeinschaft Neues Kranzler Eck, rechnet mit circa 100 Teilnehmern, unter anderem aus den umliegenden Hotels.

Kellnerlauf: Die Wettbewerbe Der Berliner Kellnerlauf hat lange Tradition. Bereits in den 1950er und 1960er Jahren veranstaltete der Gastronom Emil Remde jedes Jahr ein Kellnerderby auf dem Kurfürstendamm. 2011 wurde die Veranstaltung wiederbelebt. In diesem Jahr gibt es insgesamt sechs Wettbewerbe: Lauf der Kellnerinnen, Lauf der Köche, Lauf der Barkeeper, Lauf der Pagen, Lauf der Bierkutscher und den Lauf der Kellner.

Auf einen Blick Was: Berliner Kellnerlauf

Wann: Termin noch nicht bekannt

Wann genau: ab 11 Uhr

Wo:Kranzler Eck

Eintritt: frei Berliner KellnerlaufTermin noch nicht bekanntab 11 Uhrfrei

© dpa Fotostrecke: Berliner Kellnerlauf 2019 Beim Kellnerlauf messen sich Kellner, Barkeeper, Köche und Pagen alljährlich in der Kunst der flotten Gastronomie. mehr

Kranzler Eck Zum Stadtplan

Adresse Kurfürstendamm 21 10719 Berlin Zum Stadtplan

© Scantinental Event-Highlights im April 2023 Die Berlin-Eventvorschau für April 2023. Britzer Baumblüte, Achtung Berlin Festival, Berliner Halbmarathon, Sehsüchte und vieles mehr