Nach dem Erfolg der letzten Pyronalen wird es Mitte Oktober 2018 wieder auf dem Maifeld am Gelände des Berliner Olympiastadions das Gipfeltreffen der Feuerwerker geben.

Die Jury, die sich aus Fachleuten und Prominenten des öffentlichen Lebens zusammensetzt, entscheidet nach Kriterien des Gesamteindrucks, der Originalität und des Zusammenspiels von Musik und Illumination. Sie vergibt den Siegerpokal in Gold, Silber und Bronze, den die Designerin Jette Joop kreiert hat. Die Gesamt-Siegerehrung erfolgt am zweiten Abend. An jedem Abend kann auch das Publikum wieder seinen Favoriten wählen.