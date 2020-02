Internationales Berliner Bierfestival

Die Berliner Biermeile findet an traditioneller Stätte mitten in Berlin an der Karl-Marx-Allee statt.

Bierkönig Gambrinus posiert am 22.07.2014 in Berlin während eines Fototermins zum bevorstehenden 18. Internationalen Bierfestival mit einem Bier.

Das Motto des vom 01. bis 03. 08.2014 auf der Karl-Marx-Allee stattfindenden Festivals ist "Craft Beer - handwerklich gebraute Bierspezialitäten".

Bierkönig Gambrinus (l-r), Bierkönigin Melina, Bierprinzessin Laura und Bierbrauer Claus posieren am 22.07.2014 in Berlin während eines Fototermins zum bevorstehenden 18. Internationalen Bierfestival mit einem Bier.

Mit gefüllten Biergläsern und Bierkrügen ausgestattet posieren Personen auf der Karl-Marx-Allee in Berlin.

Die Welt des Bieres in Berlin zu Gast Die Berliner Biermeile findet an traditioneller Stätte mitten in Berlin an der Karl-Marx-Allee statt. Auf der Meile zwischen Strausberger Platz und Frankfurter Tor werden auf 2,2 Kilometern rund 340 Brauereien aus über 80 Ländern mit 2400 Bierspezialitäten erwartet.

Motto 2019: Biersommer im Herzen von Berlin Das Internationale Berliner Bierfestival ist auch eine Touristenattraktion und findet seit 1997 statt. Jedes Jahr steht eine bestimmte Bierregion, ein Land oder ein Thema im Mittelpunkt der Veranstaltung. Das Motto des letzten Jahres lautete: Biersommer im Herzen von Berlin.

Berliner Biermeile mit 18 Bühnen, Live-Musik und Showelementen Für Unterhaltung sorgen auf 18 Bühnen Künstler aus dem In- und Ausland mit attraktiver Live-Musik sowie Show- und Unterhaltungsdarbietungen. Die Veranstalter rechnen mit annähernd 800.000 Besuchern und Touristen aus aller Welt an den drei Festivaltagen.

Auf einen Blick Was: Internationales Berliner Bierfestival 2020

Wann: Findet nicht statt

Biermeile auf der Karl-Marx-Allee Zum Stadtplan

