Das von Thomas Olbricht konzipierte Ausstellungshaus me Collectors Room Berlin präsentiert in wechselnden Ausstellungen die Olbricht Collection, eine der umfangreichsten Privatsammlungen Europas. Die Sammlung umfasst Arbeiten von Beginn des 16. Jahrhunderts bis zur jüngsten Gegenwartskunst.

Das entschiedene Bekenntnis zur subjektiven Sichtweise des Sammelns steht für den Sammler Thomas Olbricht oben an. Überraschungen und Widersprüche werden nicht gescheut, existenzielle Themen wie Eros, Tod und Vergänglichkeit bilden programmatische Schwerpunkte. Große Namen wie Master of Parrots, John Currin, Eric Fischl, Franz Gertsch, Cindy Sherman oder Marlene Dumas treffen auf Neuentdeckungen wie Corinne von Lebusa, Tomoko Nagai oder Rachel Goodyear. Historische Rückblicke auf Zeitlos-Existentielles werden mit Sichtweisen auf Aktuelles und Zeitgenössisches kombiniert.

Vom Kunstraum zur Wunderkammer

me Collectors Room Berlin - unter diesem Namen eröffnete 2010 die Olbricht Collection ihr erstes festes Domizil in Berlin. In der Auguststraße gelegen, ergänzt sie das Spektrum der Kunstaktivitäten in Berlin um eine weitere attraktive Destination: Das Haus stellt flächenmäßig eine der größten Privatinitiativen dieser Art in Berlin dar. Hier stellen verschiedene Kuratoren ihren ganz eigenen Blickwinkel auf die Olbricht Collection vor. Seit 1985 hat der in Essen wohnende Sammler Kunstwerke von internationalem Format zusammengetragen.