IG Metall: Viele Betriebe führen die 35-Stunden-Woche ein

In der Metall- und Elektroindustrie im Osten müssen immer weniger Beschäftigte mehr arbeiten als im Westen. Nach dem Tarifabschluss vom Sommer nutzen die Betriebe nach und nach die neue Möglichkeit, in die 35-Stunden-Woche einzusteigen, wie die IG-Metall-Bezirksleiterin für Berlin, Brandenburg und Sachsen, Birgit Dietze, der Deutschen Presse-Agentur sagte. Sie erwartet, dass Ende 2022 rund 80 Prozent der Mitglieder von einer entsprechenden betrieblichen Regelung profitieren. Bislang seien es gut 60 Prozent.

Gewerkschaft und Arbeitgeber hatten im Sommer eine Öffnungsklausel für die Flächentarifverträge in Berlin-Brandenburg und Sachsen vereinbart. Betriebe können vereinbaren, die Arbeitszeit schrittweise auf 35 Stunden zu verkürzen. Bislang sehen die Flächentarifverträge im Osten im Vergleich zur 35-Stunden-Woche im Westen noch eine um drei Stunden längere Regelarbeitszeit vor.

«Der überwiegende Teil der Abschlüsse ist so vereinbart, dass die Arbeitszeit innerhalb von sechs Jahren auf 35 Wochenstunden verkürzt wird», erklärte Dietze. «Dadurch, dass wir zustimmen müssen, haben wir eine Gütehandschrift in den Abschlüssen.» Als Kompensationsleistung werde im Kern das neue Transformationsgeld genutzt; diese Einmalzahlung kann nach dem Abschluss in Zeit umgewandelt werden.