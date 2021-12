Sieben-Tage-Inzidenz in Brandenburg wieder gestiegen

Nach fünf Tagen Rückgang hat die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Ansteckungen in Brandenburg wieder zugenommen. Sie stieg von 566 auf knapp 582, wie das Gesundheitsministerium am Sonntag in Potsdam mitteilte. Bundesweit liegt sie nach Angaben des Robert Koch-Instituts mit 315 weit niedriger. In Cottbus ist die Zahl neuer Infektionen je 100 Einwohner in einer Woche mit 1245 landesweit am höchsten, in Potsdam mit 320 am niedrigsten. Innerhalb eines Tages kamen 1815 neue Covid-19-Fälle hinzu, aus Brandenburg/Havel und der Uckermark fehlten aber Daten.

© dpa

Die Warnampel in Brandenburg bleibt dreimal auf Rot: Die Zahl neuer Krankenhauspatienten mit Covid-19 je 100.000 Menschen in sieben Tagen stieg leicht auf 6,3. Der Anteil der Patientinnen und Patienten mit Covid-19 in Intensivbetten blieb mit rund 27 Prozent gleich zum Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz steht ebenfalls weiter auf Rot.

In Brandenburg sind derzeit 858 Menschen mit Covid-19 in Krankenhäusern, davon 190 auf Intensivstationen, wie das Ministerium berichtete. Am Samstag waren 875 Menschen in Kliniken, davon 191 in Intensivbehandlung.

© DOB Sonntagsshopping mit besonderen Angeboten im Designer Outlet Berlin Erleben Sie am 19.12.2021 von 13 bis 19 Uhr magische Weihnachten mit Elfenparade und Weihnachtsmannpostamt bei über 100 Designermarken – bis zu 70% günstiger als UVP. mehr