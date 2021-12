Polizeigewerkschaft sieht Corona-Demonstrationen mit Sorge

In Brandenburg nehmen die Versammlungen gegen die Corona-Maßnahmen weiter zu. Innerhalb einer Woche gab es rund 70 Aufzüge und Kundgebungen - etwa die Hälfte war nicht angemeldet. Von Dienstag vergangener Woche bis Montag zählte die Polizei landesweit solche Versammlungen, wie das Polizeipräsidium Brandenburg am Dienstag auf Nachfrage mitteilte. Insgesamt lag die Teilnehmerzahl nach groben Schätzungen der Polizei im unteren fünfstelligen Bereich. «Insgesamt wird eine Zunahme der Versammlungen und auch der Versammlungsteilnehmenden im Land Brandenburg deutlich», sagte eine Polizeisprecherin.

Nach der neuen Corona-Eindämmungsverordnung dürfen ab Mittwoch bei Versammlungen unter freiem Himmel nur noch maximal 1000 Menschen gleichzeitig teilnehmen. Daneben gilt eine Maskenpflicht und der Mindestabstand muss eingehalten werden. Es droht ein Bußgeld bis zu 500 Euro. Innenminister Michael Stübgen (CDU) verteidigte die Personenobergrenze mit Blick auf hohe Corona-Infektionszahlen. «Der Schutz der Gesundheit der Bevölkerung hat oberste Priorität», sagte er am Dienstag bei der Vorstellung der neuen Verordnung in der Staatskanzlei. «Massenansammlungen über 1000 Personen sind nicht verantwortbar.»

In Cottbus hatten nach Angaben der Polizei am vergangenen Samstag 3500 Menschen zu einer Anti-Corona-Demo teilgenommen. Allein am Montag registrierte die Polizei in Brandenburg 31 Versammlungen - darunter eine in Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) mit rund 850 Menschen.