Kommunen setzen auf energiesparende Straßenbeleuchtung

Wegen steigender Energiepreise rüsten viele Kommunen in Brandenburg auf energiesparende Leuchtmittel um. Sie geben jedes Jahr Hunderttausende Euro für die Energiekosten ihrer Straßenbeleuchtung aus: So zahlt etwa die Landeshauptstadt Potsdam jährlich etwa 1,3 Millionen Euro an den Energieversorger für die Straßenbeleuchtung. Höhere Preise werden größtenteils durch Umrüstung auf LED abgefangen, sagte Stadtsprecherin Christine Homann.

© dpa

In Frankfurt (Oder) sind die Ausgaben für diesen Posten nach Angaben der Stadtverwaltung zuletzt gestiegen - jedoch weil die Beleuchtung ausgebaut wird. In Cottbus konnte der Verbrauch laut Stadtsprecher Jan Gloßmann stetig gesenkt werden. Grund ist die Modernisierung des Systems.

