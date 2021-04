Kassenärzte: Unklarheit bei Impfdosen-Lieferung an Hausärzte

Die Liefermenge von Corona-Impfstoff in Brandenburg ist nach Ansicht der Kassenärzte für Mai nicht nur für Impfzentren, sondern auch für Hausärzte bisher noch unklar.

«Was die Hausarztpraxen im Mai bekommen, steht ja auch noch gar nicht fest», sagte der stellvertretende Vorstandschef Holger Rostek am Donnerstag (15. April 2021) der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. «Die Hausärzte haben hier in Brandenburg schon die Impfzentren überholt.» Am Mittwoch habe es rund 12 000 Corona-Impfungen in Hausarztpraxen und rund 8500 in Impfzentren gegeben. Er zeigte sich zuversichtlich. «Wir gehen davon aus, dass das weiter so ist, dass wir mehr in den Hausarztpraxen verimpfen.»