Neurentner mit geringeren Altersbezügen

Neurentner in Berlin und Brandenburg erhalten zunehmend geringere Altersbezüge als Bestandsrentner. Auf diese aus seiner Sicht problematische Entwicklung hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) am Mittwoch hingewiesen. Besonders groß sind die Unterschiede dem neuen DGB-Rentenreport zufolge bei den Männern.

Die monatlichen Durchschnittsbezüge derjenigen, die 2019 in Altersrente gingen, lagen demnach in Brandenburg um 154 Euro, in Berlin-West um 160 Euro und in Berlin-Ost um 213 Euro niedriger als bei Bestandsrentnern. Ihre Durchschnittsrente betrug in Brandenburg 1114 Euro, im Rentengebiet Berlin-West 951 Euro und in Berlin-Ost 1118 Euro. Sie war also niedriger als im Bundesdurchschnitt (1167 Euro)