Corona: Initiative fordert sicherere Schulen und Kitas

Rund ein Dutzend Menschen hat in Potsdam für mehr Sicherheit in Schulen und Kitas in der Corona-Krise demonstriert. Die Teilnehmer forderten am Samstag vor dem Landtag unter anderem, die Präsenzpflicht für Schülerinnen und Schüler bundesweit auszusetzen. «Man muss Eltern in der Pandemie das Vertrauen entgegenbringen, vom Fürsorgerecht Gebrauch zu machen», sagte Olaf Balk von der Initiative «Sichere Bildung jetzt!». Er sprach sich auch für eine Strategie aus, mit der die Zahl der Corona-Infektionen drastisch reduziert wird.

Die Demo gehörte zu mehreren Aktionen im Rahmen der «ZeroCovid»-Kampagne, die für eine drei Wochen lang bezahlte Pause gegen die dritte Corona-Welle wirbt. In Brandenburg ist die Präsenzpflicht an Schulen bereits ausgesetzt. Angesichts hoher Infektionszahlen müssen ab Montag (12. April) Schülerinnen und Schüler weiterführender Schulen zu Hause lernen und können nicht mehr in die Schule gehen. Nur Grundschulen und Abschlussklassen bleiben im Wechselunterricht zwischen Schule und zu Hause.