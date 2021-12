Ausstellung zeigt koloniale Bezüge der Brücke-Künstler

Die Debatte um koloniale Bezüge in Sammlungsbeständen vieler Museen wirft auch auf Arbeiten beliebter Expressionisten ein neues Licht.

Härte kolonialer Wirklichkeiten wird oft ausgeblendet

Für die Künstler gab es völlig unterschiedliche Ausgangspunkte. Nur Nolde und Pechstein reisten tatsächlich in die deutschen Kolonialgebiete Papua-Neuguinea und Palau. Allerdings romantisieren ihre Arbeiten meist die Realitäten, die Härte kolonialer Wirklichkeit wird in der Kunst völlig ausgeblendet. Schmidt-Rottluff, Heckel und Kirchner orientierten sich vor allem an Beständen in Museen und teils ausufernden Sammlungen der Künstler selbst. So zeigt die Ausstellung mehrere Skulpturen, die sich in Arbeiten wiederfinden, wie etwa einen von einer Leoparden-Figur getragenen Hocker aus Kirchners Atelier.