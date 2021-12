Müller zum Start der Kinderimpfungen: «Sind gut vorbereitet»

Berlins scheidender Regierender Bürgermeister Michael Müller hat die Organisation der am Mittwoch beginnenden Kinderimpfungen in Berlin gelobt.

«Wir sind da gut vorbereitet», sagte er am 14. Dezember 2021 nach einer Sitzung des Senats. «Der Impfstoff ist gestern ausgeliefert worden, und es geht ab morgen los.» Müller wies darauf hin, dass es für Kinder zwischen fünf und elf Jahren vier verschiedene Möglichkeiten gebe, geimpft zu werden: an Impfzentren, an Schulen, an Sonderimpfstationen wie im Naturkundemuseum und in den Arztpraxen.