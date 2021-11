Berlin weitet Angebot an Impfstellen aus

Am Montag soll dann eine weitere Impfstelle im Freizeitforum Marzahn mit einer Kapazität von 600 täglichen Impfungen starten und noch in derselben Woche außerdem eine Impfstelle an der Trabrennbahn in Berlin-Karlshorst. Alle drei neuen Impfstellen liegen im Ostteil Berlins. Die beiden Impfzentren, die es dort gegeben hatte, waren bereits im Sommer geschlossen worden. Von den ehemals sechs Berliner Impfzentren sind derzeit noch zwei in Betrieb: auf dem Messegelände in Charlottenburg und auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tegel ganz im Nordwesten der Stadt.