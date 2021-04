Bruhn und Matzerath schwimmen in Berlin Olympia-Norm

Annika Bruhn und Lucas Matzerath haben zum Auftakt der finalen Olympia-Qualifikation der Schwimmer in Berlin ihre ersten Normen für die Sommerspiele in Tokio geknackt. Bruhn schlug am Freitag über 200 Meter Freistil nach 1:57,17 Minuten an und blieb damit drei Hundertstelsekunden unter der geforderten Zeit. Isabel Gose war noch schneller und gewann das Rennen in 1:56,93 Minuten. Brustschwimmer Matzerath schaffte die Norm über 100 Meter in 59,63 Sekunden.

© dpa

Florian Wellbrock zeigte bei seinem ersten Auftritt an diesem Wochenende in der Hauptstadt noch nicht sein volles Leistungsvermögen. Der 23 Jahre alte Doppel-Weltmeister schwamm sein Solo-Rennen über 800 Meter Freistil in 7:48,12 Minuten. Er war damit gut fünf Sekunden langsamer als bei seinem deutschen Rekord vor zwei Jahren. «Das sollte ein Test sein für den Angang für die 1500 Meter. Dafür, dass ich es alleine schwimmen musste, war es glaube ich ganz in Ordnung», sagte der gebürtige Bremer.

Zuvor hatten sich bereits acht deutsche Schwimmerinnen und Schwimmer mit Wellbrock an der Spitze fest für das Großereignis in Japan qualifiziert. Sieben weitere unterboten in den vergangenen Wochen die geforderte Norm - teilweise auf mehreren Strecken.

© dpa Frischepost: Dein Online-Hofladen in Berlin Frischepost liefert dir frische Lebensmittel von kleinen Höfen und Manufakturen aus der Region Berlin-Brandenburg direkt nach Hause oder an deinen Arbeitsplatz. mehr