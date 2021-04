Berlin sucht mehr als 34.000 Wahlhelfer

Berlin sucht für den Wahlsonntag am 26. September mehr als 34.000 ehrenamtliche Wahlhelfer. Das sind rund 14 000 mehr als bei vergangenen Wahlen, wie die Geschäftsstelle der Landeswahlleiterin Petra Michaelis am 08. April 2021 mitteilte.

Brief mit einem Flyer für Erstwähler

Hinzu kommt möglicherweise der Volksentscheid «Deutsche Wohnen & Co enteignen», wenn die Initiative dazu ausreichend Unterschriften sammeln kann. Die Landeswahlleiterin wirbt aus diesem Grund auch bei den 57 950 Berlinerinnen und Berlinern, die am 26. September erstmals wählen können, darum, sich als Wahlhelfer zu engagieren. Die Erstwähler erhalten in den kommenden Tagen einen Brief mit einem Flyer, der über Aufgaben im Wahlvorstand eines Wahllokals oder bei der Briefwahl informiert.