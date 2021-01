Lockdown-Verlängerung und verschärfte Maskenpflicht in Berlin

Der Senat verständigte sich auch auf neue Regeln für Kitas, die im Lockdown zuletzt gut gefüllt waren - obwohl sie eigentlich nur in Einzelfällen eine Notbetreuung anbieten sollen. Nunmehr sollen nur noch diejenigen Familien ihre Kinder in die Kita schicken dürfen, in denen mindestens ein Elternteil in einem sogenannten systemrelevanten Beruf arbeitet. Hinzu kommen Kinder von Alleinerziehenden oder aus Familien in einer sozial schwierigen Situation. Bislang gilt, dass die Träger das individuell mit den Eltern absprechen.