Berlin-Zulage fließt doch schon ab November

Die geplante Berlin-Zulage von monatlich 150 Euro für alle Landesbeschäftigten soll nun doch wie ursprünglich geplant ab 1. November fließen. Das beschloss der Hauptausschuss im Abgeordnetenhaus, wie es am Donnerstag (28. Mai 2020) aus den Koalitionsfraktionen hieß.

Die Parlamentarier verwarfen damit Pläne des Senats, den Start der Zulage zugunsten einer Prämie für «Alltagshelden» in der Corona-Pandemie zu verschieben. Der Senat will die einmalige Prämie von bis zu 1000 Euro an bis zu 25 000 Landes- und andere Beschäftigte zahlen und wollte dafür Geld verwenden, das für die Berlin-Zulage gedacht war. Nun muss die «Helden»-Prämie anderweitig finanziert werden.