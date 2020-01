Mit dem Bluemax Theater haben die berühmten drei blauen Männer seit 2007 ein eigenes Theater am Potsdamer Platz.

Im Februar 2007 entstand am Marlene-Dietrich-Platz, gegenüber des Stage Theaters, das neue Theater der Blue Man Group. Da das Theater in ein renoviertes Imax-Kino zog, ist das Design schon allein durch die Glasfassade und das minimalistische Foyer deutlich futuristischer als in den üblichen Etablissements.