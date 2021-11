© BKA-Theater

Vielfältige Unterhaltung: Auf dem Spielplan der Berliner Kabarett Anstalt (BKA) steht Theater, Comedy, Kabarett, Chanson, Travestie und Poetry.

Das in den 1980er Jahren gegründete Kleinkunsttheater ist zu einer festen Institution der Hauptstadt geworden, welches in vielerlei Hinsicht einfach typisch Berlin ist. Mal frech und schräg, mal trashig und grenzüberschreitend, mal chaotisch und wunderschön bildet das BKA die vielfältigen Lebensrealitäten Berlins ab.

In den folgenden dreißig Jahren seit der Gründung hat sich das BKA zu einer festen Größe in der Berliner Theaterwelt gemausert. Sein Markenzeichen ist immer noch schräges, scharfzüngiges Kabarett und politische Unterhaltung, aber das Programm wurde um Comedy, Theater, Konzerte, Kindertheater, Off-Musicals und Improvisationstheater erweitert, also das volle Panoptikum des modernen Theaters.

Vom Mehringdamm zum Mehringdamm

Im Jahr 1988 bezog das BKA die fünfte Etage eines Geschäftshauses am Mehringdamm 34. In den folgenden Jahren folgten einige Umzüge, etwa in das Kulturforum, auf den Schloßplatz sowie an den Ostbahnhof, bevor am Jahr 2005 die Rückkehr zum Mehringdamm 34 erfolgte. Über den Dächern Kreuzbergs lockt die BKA-Theatergastronomie zudem mit einem ausgewählten Speisen- und Getränkeangebot.