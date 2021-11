Schaubude Berlin

Wie fühlt es sich an, wenn man von jetzt auf gleich aus dem Leben gerissen wird, das einem vertraut ist? Nach einer ganz und gar unerwarteten Begegnung begeben sich ein Mann und ein Hase auf eine Reise, deren Ziel vielleicht erst klar und dann immer ungewisser... mehr

»Der Mann, der eine Blume sein wollte« von A. Tuckermann, M. Zaeri und U. Krappen erzählt die Geschichte eines Mannes, der sich traut, aus seinem Alltag auszubrechen und Neues zu wagen, um herauszufinden wer er ist und was ihn glücklich macht. Was bedeutet... mehr

Performance mit Objekten • in Deutsch • 90 Minuten Der Geruch von Schwarzpulver liegt noch in der Luft. Der große Kochtopf faucht leise. Zwei 3-Sterne-Köche liegen sich glücklich in den Armen. Endlich, nach 50 Jahren erbarmungsloser Forschungsarbeit... mehr