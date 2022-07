Auch wenn sich das Programm vornehmlich an Kinder richtet, beweist das Figurentheater Grashüpfer, dass der Zauber des Puppenspiels auch Erwachsene begeistern kann.

Das Figurentheater Grashüpfer ist mit 60 Plätzen eine von etwa zehn kleinen intimen Spielstätten für Puppentheater in Berlin und liegt mitten im Treptower Park. Gegründet wurde das Theater schon 1984 und erfreute sich in der Nachbarschaft schell großer Beliebtheit. Nach der Wiedervereinigung war der Fortbestand jedoch unsicher: Es fehlte an Raum. Durch einen glücklichen Zufall eröffnete sich die Möglichkeit, einen kleinen Pavillon im Treptower Park zu nutzen.