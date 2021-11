Das Berliner Kindertheater wurde 1987 gegründet und bespielt seitdem zwei Bühnen in Berlin. Im Sommer werden die Stücke auf der Freilichtbühne in der Renaissancefestung Zitadelle Spandau aufgeführt und im Winter im Fontane-Haus im Märkischen Viertel. In der Zitadelle finden bis zu 500 Zuschauer Platz, im Fontanehaus knapp 400.