1961 wurde der „Welttheatertag“ proklamiert und wird seither alljährlich am 27. März gefeiert. Jährlich am Welttheatertag verfasst ein prominenter Theatermensch seine Botschaft.

Der „Internationales Theaterinstitut“ -Kongress in Wien proklamierte 1961 den „Welttheatertag“ und bestimmte den traditionellen alljährlichen Eröffnungstag des Festivals "Theater der Nationen" in Paris, den 27. März, zum Welttheatertag. Unerwartet entwickelte sich dieser zu einem weltweiten Erfolg.

Botschaften aus aller Welt zum Welttheatertag

International bekannte Theaterleute wurden um "Botschaften" gebeten, in denen sie sich mit der Bedeutung und dem Wirkung der Bühnenkunst im gesellschaftlichen Zusammenhang auseinandersetzen. Die internationalen Botschaften zum Welttheatertag werden jedes Jahr in mehr als fünfzig Sprachen übersetzt und überall in der Welt vor Theateraufführungen oder speziellen Veranstaltungen zum Welttheatertag verlesen.