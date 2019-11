«Künstlerische Gründe»: Berliner Ensemble verschiebt «Pussy»

Das Berliner Ensemble sagt kurzfristig die Premiere des Stücks «Pussy - eine Ode an die Männlichkeit» ab.

Regieteam und Theaterleitung seien übereingekommen, dass die Premiere «aus künstlerischen Gründen» nicht wie geplant am 14. November 2019 stattfinden könne, teilte das Theater am 13. November mit. «Das Projekt wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.»

«Toxischer Trip in digitale und analoge Männerphantasien»

Angekündigt war ein «toxischer Trip in digitale und analoge Männerphantasien». Die niederländische Regisseurin Stephanie van Batum hatte unter anderem in Online-Foren recherchiert. Sie will etwa Zitate von Flirtcoaches und Männerrechtsaktivisten nutzen, wie sie der Sendung «Rang 1» von Deutschlandfunk Kultur gesagt hatte.