Mario-Adorf-Preis geht an Lisa Hrdina

Die Schauspielerin Lisa Hrdina wird mit dem diesjährigen Mario-Adorf-Preis geehrt. Die 30-jährige Berlinerin erhält die mit 10 000 Euro dotierte Auszeichnung «für ihre außergewöhnlichen Leistungen» bei den Nibelungen-Festspielen in Worms, wie die Veranstalter am 28. Juli 2019 mitteilten.

Dort war sie in der Inszenierung «Überwältigung» als Kriemhilds Sohn Ortlieb an der Seite von Klaus Maria Brandauer zu sehen. In der Begründung der Jury hieß es, Hrdina werfe sich «mit voller Kraft und durchaus mit vollem Risiko» in die Rolle dieses Jungen, der entschieden gegen das ewige Morden und Töten der Erwachsenen um ihn herum aufbegehrt.