Beim 21. Tusch-Festival geben 300 Schülerinnen und Schüler Einblicke in ihre Arbeit und zeigen 13 Theaterproduktionen im Berliner Podewil.

Auch in diesem Jahr erobern wieder Schulkinder von der 1. bis zur 12. Klasse das Palais Podewil mit seinen zwei Bühnen, spielen begeistert Theater, sehen gebannt ihren Schauspielkollegen zu und tauschen sich über die entstandenen Inszenierungen aus. Vor und hinter der Bühne, in den Treppenfluren und im Foyer gibt es ein buntes Treiben und emsiges Gewusel, erwartungsfrohes Gemurmel im Zuschauerraum und aufgeregtes Getuschel hinter der Bühne.

Zentrale Tusch-Themen sind Menschen und Gesellschaft

Welche Fragen beschäftigen die Kinder dieses Jahr? Es geht um das Menschsein und um die Gesellschaft. Was möchte ich in meinem Leben erreichen? Wie wird die Welt der Zukunft aussehen? Die Stücke behandeln soziale Themen, Probleme wie Wohnungslosigkeit oder versuchen zu ergründen, was den Menschen zum Menschen macht.