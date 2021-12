Kruse vor Endspiel gegen Prag: «Mut brauchen wir immer»

Max Kruse geht optimistisch in das letzte Gruppenspiel von Union Berlin in der Conference League gegen Slavia Prag.

«Das ist das, was wir wollten, dieses Endspiel», sagte der Offensivstar der Eisernen vor der entscheidenden Partie um den Einzug in die K.o.-Playoffs des neuen Fußball-Europapokals. An der Spielweise des Bundesligisten dürfe sich trotz der Drucksituation nichts ändern. «Mut brauchen wir immer, das ist Bestandteil unseres Spiel. Wir werden nicht Hauruck-Fußball spielen», sagte der 33-Jährige.