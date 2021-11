Zeit für das Hauptstadt-Derby: Hertha tritt bei Union an

Vor voraussichtlich 22 012 Zuschauerinnen und Zuschauern wird an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) der 1. FC Union Berlin zum brisanten Hauptstadt-Derby Hertha BSC empfangen. Durch einen Senatsbeschluss kann das Stadion An der Alten Försterei unter 2G-Maßnahmen trotz hoher Corona-Zahlen in Deutschland voll ausgelastet werden. Zum ersten Mal seit März 2020 dürften die Eisernen somit wieder vor vollen Rängen spielen.

© dpa

Nach dem 1:0 im ersten von bisher vier Berliner Duellen in der Fußball-Bundesliga will die Mannschaft von Trainer Urs Fischer die Gesamtbilanz von einem Sieg, zwei Niederlagen und einem Unentschieden aufpolieren.

Zählen kann der Schweizer Coach wieder auf den zuletzt verletzten Max Kruse. Die Gäste aus dem rund 20 Kilometer entfernten Westen der Stadt können möglicherweise auch auf Stevan Jovetic zurückgreifen nach dessen positivem Corona-Test in der vergangenen Woche.

Beide Trainer rechnen mit einem umkämpften Spiel, bei dem laut Fischer «Kleinigkeiten» über den Erfolg entscheiden können. In der Tabelle liegt die Hertha unter Trainer Pal Dardai mit vier Punkten weniger auf dem 13. Platz, Union ist Achter.