Heimserie hält: Union siegt mit 1:0 gegen Bielefeld

Der 1. FC Union Berlin hat seine famose Heimserie auf 20 Spiele ohne Niederlage ausgebaut und den Köpenick-Komplex von Arminia Bielefeld verlängert. J

oker Kevin Behrens (88. Minute) sorgte mit seinem späten Tor für den 1:0 (0:0)-Sieg der Eisernen in der Fußball-Bundesliga. Bis dahin hatte es für Union gegen die Remis-Experten aus Ostwestfalen am Samstag lange nach einer enttäuschenden Nullnummer zur Einstimmung auf die Partie in der Conference League am Donnerstag gegen Maccabi Haifa ausgesehen. Bielefeld wurde für seine lange passive Spielweise bestraft und wartet nun seit 20 Jahren auf den ersten Sieg im Osten Berlins.