Pokal: Hertha Ende Oktober in Münster, Union in Mannheim

Fußball-Bundesligist Hertha BSC bestreitet am 26. Oktober das DFB-Pokalspiel der zweiten Runde bei Preußen Münster. Anstoß im Preußenstadion des Regionalligisten ist um 18.30 Uhr, wie der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch mitteilte. Hertha hatte sich durch einen späten 1:0-Erfolg beim Drittligisten SV Meppen für die zweite Runde qualifiziert, Münster war durch einen Wechselfehler von Erstrundengegner VfL Wolfsburg per Gerichtsbeschluss weitergekommen.

24 Stunden nach der Hertha tritt der 1. FC Union Berlin beim Drittligisten Waldhof Mannheim an. Die Mannheimer hatten in der ersten Runde mit einem 2:0-Sieg über den Bundesligisten Eintracht Frankfurt für eine Überraschung gesorgt. Union Berlin hatte mit dem 1:0-Sieg bei Türkgücü München bereits einen Drittligisten aus dem Wettbewerb geworfen.