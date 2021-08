Europacup: Union Berlin gegen Kuopio PS oder FK Astana

Der 1. FC Union Berlin spielt in den Playoffs zur Conference League gegen den finnischen Club Kuopio PS oder FK Astana aus Kasachstan. Das ergab die Auslosung am 02. August 2021 in der UEFA-Zentrale in Nyon.

© dpa

Die Eisernen bestreiten zunächst am 19. August das Auswärtsspiel. Am 26. August steht das Rückspiel in Berlin an. Der Kontrahent wird im Duell zwischen Kuopio und Astana in der dritten Qualifikationsrunde am 5. und 12. August ermittelt. Die Berliner hatten sich als Tabellensiebter der Fußball-Bundesliga für den neuen Europacup-Wettbewerb qualifiziert. Als Playoff-Gewinner würden sie in die Gruppenphase einziehen, die am 16. September beginnt.