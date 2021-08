Conference League: Union droht Duell mit Feyenoord

Dem 1. FC Union Berlin droht im ersten Europacup-Duell seit 20 Jahren ein Duell mit dem niederländischen Traditionsclub Feyenoord Rotterdam. Der Tabellenfünfte der Eredivisie ist der namhafteste Verein unter den verbliebenen acht Teams, die den Eisernen am Montag (14.00 Uhr) für die Playoffs zur Conference League zugelost werden können. Feyenoord muss allerdings zuvor noch die dritte Qualifikationsrunde gegen den Schweizer Vertreter FC Luzern überstehen.

Union Berlin hatte zuletzt als unterlegener DFB-Pokalfinalist 2001 am UEFA-Pokal teilgenommen und war damals in der zweiten Runde gegen Litex Lowetsch aus Bulgarien ausgeschieden.

Die Köpenicker weisen im für die Auslosung maßgeblichen Ranking nur den nationalen deutschen Koeffizienten von 14,714 Punkten auf und gehören somit zu den ungesetzten Teams. Da die UEFA aber eine Vorauswahl mit vier Losgruppen vornahm, sind Duelle mit den in anderen Töpfen einsortierten Topteams AS Rom und Tottenham Hotspur in den Playoffs nicht möglich.