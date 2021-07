8000 Fans: Eisern Union in Saison-Generalprobe gegen Bilbao

Die Eisernen setzen am Samstag (31. Juli 2021, 15.30 Uhr) im Stadion An der Alten Försterei auf die Unterstützung von rund 8000 Fans. Zu der Test-Partie gegen den spanischen Erstligisten sind im Rahmen der aktuellen Corona-Bestimmungen nur geimpfte, getestete oder genesene Besucher zugelassen. Der Verein hatte eine Kapazität von 11 006 Plätzen, das sind 50 Prozent der Maximalbelegung, beantragt. Das erste Pflichtspiel bestreiten die Eisernen am 8. August in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Drittligisten Türkgücü München.