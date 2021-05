Rani Khedira und das Bruder-Duell: Hätte ich mir gewünscht

Rani Khedira hätte sich über ein Berliner Bruder-Duell in der Fußball-Bundesliga gefreut. «Das hätte ich mir natürlich gewünscht, aber es ist seine Entscheidung», sagte der Neuzugang des 1. FC Union Berlin mit Blick auf seinen Bruder Sami Khedira in einem Interview der «Schwäbischen Zeitung» (Samstag). Der Weltmeister von 2014 war im Februar von Juventus Turin zu Hertha BSC gewechselt. Er hatte mitgeholfen, den Hauptstadt-Rivalen der Unioner vor dem Abstieg aus dem Oberhaus zu bewahren, ehe er seine Karriere beendete.

